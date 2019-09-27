夏荆山9旬高齡仍持續推廣中華文化，並關注於慈善公益活動。（摘自夏荆山文化藝術基金會公眾號）

觀音、佛陀在其筆下皆如觀音淨瓶般注滿慈愛，佛畫藝術家夏荆山於本月23日凌晨於美國洛杉磯辭世，享年96歲。夏荆山文化藝術基金會日前透過微信公眾號宣告此事，而蘊釀了6年的《夏荊山：跨世紀佛畫藝術第一人》專書，也終於近日問世，以告先人。

夏荆山於1923年出生於山東濰坊，自幼習畫，師承工筆大師郭味蕖；1949年到台灣，培育出一批台灣書畫菁英，與國學大師南懷瑾學習佛法後，更加深其利他精神；70年代旅居美國，但傳播中華文化仍不遺餘力；90年代搬回故土，定居北京密雲，創辦義學「荊山書畫院」，傳承書畫藝術，並各處奔走募款，修繕名寺古剎。並先後於北京故宮、中國國家博物館舉辦個展。

夏荆山於高齡九十餘歲之際，在台灣成立了「財團法人夏荊山文化藝術基金會」，以文創藝術獎來鼓勵栽培藝術新秀；以社會創新培力獎學金帶動社會福利研究，嘉惠學子；在台灣、兩岸、國際舉辦展覽及學術研討會，以學術研究打下扎實基礎，以經典美學感動世人，並將優良中華文化推向全球。在他人生的最後一哩路，仍推動基金會推動慈善公益。

《夏荊山：跨世紀佛畫藝術第一人》在籌備了長達6年，結合財團法人夏荆山文化藝術基金會、南京大學夏荆山研究中心、倫敦大學亞非學院佛學研究中心三方之力，近日終問世。專書全面地展現夏荆山的藝術歷程，並精選中外重磅學術評論文章，獲博物館、學術界、宗教界好評推薦。基金會執行長趙忠傑於新書發表會上指出：「終於這本新書在各界好友提攜和貢獻之下完成，希望大家能從中找到自己心裡最柔軟的一塊，這也是夏大師心中最希望做到的事情。」

基金會也公告，近日正陸續籌備紀念夏荆山的追思活動，屆時將再公告周知。

(旺報 )