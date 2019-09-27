備受矚目的高鐵南延屏東案，交通部27日拍板定案，由「左營案」出線，雖預估最快2031年才能完工通車，但屏東縣長潘孟安認為，高鐵南延攸關國土整體發展，跨過高屏溪也是環台交通建設的重要「門檻」，未來應該要繼續南延，甚至東延到台東，才有助提升國家競爭力及均衡城鄉發展。

潘孟安特地感謝中央支持高鐵南延屏東，這是屏東人多年來的企盼，縣府曾經做過內部民調，逾8成以上屏東縣民對高鐵有深刻期待，他也從擔任立委時代爭取至今超過14年，終於讓高鐵跨越高屏溪，這對屏東交通建設是重要的一步。

但「左營案」從高鐵左營站延伸至屏東六塊厝僅約17.5公里，環評、細部設計等加上工期，目前估算要10年左右才能完工，這比當年高鐵從台北到新左營站339公里所花時間還久，他盼能研議縮短時程。

潘孟安指出，行政院於1990年核定高鐵案，從台北至左營全長339公里，當年因為系統規格、環評、土地徵收等前置作業時間較長，但自1999年3月動工，2007年2月正式通車營運，不到8年就完成；而高鐵南延「左營案」，從高鐵左營站延伸至屏東六塊厝僅約17.5公里，卻要花上更久的時間，似乎不合邏輯。

潘強調，高鐵南延「左營案」已無當年系統規格的爭議，且行經路線需要徵收拆遷部分也較少，如果扣除綜合規畫、細部設計、環境影響評估約1年半時間，希望中央能審慎評估作業期程及工期，能否縮短期程，「不要讓屏東人等太久。」

(中時 )