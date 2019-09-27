南投縣立殯儀館設施老舊、空間不足，屢有喪家使用靈堂得排隊，甚至共用窘境！縣長林明溱表示，考量往生者尊嚴及家屬便利，殯儀館旁有塊0.8公頃的縣有地，將納入整體殯葬區規畫，並擴建公祭廳、小靈堂等。

林明溱由縣議員曾振炎、張嘉哲陪同，到殯儀館勘查，由於園區柏油地面破碎，將重新鋪設2300平方公尺柏油鋪面改善，預估經費約150萬元；林明溱指出，縣立殯儀館包括禮儀廳、小靈堂及冷凍櫃都已不敷使用，而且整體環境服務設施不足，傷心處理家屬後事的民眾，還需忍受風吹日曬雨淋，令人不捨，因此，必須整體擴建改善。

民政處長吳燕玲指出，縣立殯儀館現有禮廳大、中、小共4間，靈堂16間、臨時祭拜牌位12位，冷凍櫃38格，由於是早期規畫的建築與空間，早已不敷使用。

曾振炎、張嘉哲都曾經針對殯儀館老舊問題，在議會提出質詢，要求縣府盡速改善，他們對林明溱整體重新規畫的構想表示認同，如果能夠早日完成擴建，將是一件大功德。

(中時 )