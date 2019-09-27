高雄市議會今天施政質詢，時代力量高市議員黃捷上午抽中18號，順利質詢到高雄市長韓國瑜。黃捷直批韓國瑜的競選團隊和市政團隊混在一起，韓國瑜則用8字「偏差的心態太嚴重」嗆爆黃捷。

黃捷指出，為什麼9個多月了，市府團隊卻從來沒有到齊過？市長不是想讓你的團隊出來打仗的嗎？為什麼下面的將軍都找不齊？環保局、觀光局都在月初請辭，到現在還沒找齊，像前觀光局長潘恆旭上會期曾承諾她多少東西，但承諾還沒答應，就落跑了。

黃捷表示，韓市長參選總統之後 就把競選團隊和市政團隊混在一起，讓市府局處首長跟他去跑選舉，像民政局長跟市長去花蓮造勢，新聞局長周五上班日陪同去按鈴申告，對此市長要檢討，不要把局處首長當個人的秘書，若假日陪跑選舉，當然沒問題。還直指3月、9月的施政報告的大部分內容都是複製貼上。

韓國瑜回嗆黃捷，題目很豐富，但是「偏差的心態太嚴重」，第一，他再三要求市府團隊市政和國政必須要區隔，所以他參與的總統選舉，市政府團隊一概保持行政中立，這個態度非常堅定。第2，幾位局處首長沒有到任，是因為議會開會期間，馬上就要審查預算。

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(中時電子報)