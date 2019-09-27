民進黨立委、英派大將陳明文在高鐵失而復得300萬的疑雲，嘉義地檢署27日傳喚2名告發人，其中，前立委林國慶認為檢方應釐清陳明文在事發後神隱期間與法務部次長蔡碧仲是否有聯繫？

林國慶表示，陳明文在開記者會第一時間沒代清楚錢的來源？卻於日前到案向檢方說300萬是大姊的兒子借貸，且分次提領，為什麼不1次提領？希望檢方查明從5月起分次提領300萬的銀行紀錄，比對說詞是否符合？

林國慶說，庭訊中他要求檢察官調查陳明文在事發後避不見面期間的通聯紀錄，是否與法務部次長蔡碧仲有聯繫？以對外釋疑2人對此事件是否有所討論？此外，應調查案發當天高鐵的相關影像，追查現金的封條與陳明文所提供的銀行往來紀錄是否相同？

黃越宏質疑他向北檢告發，檢方卻故意移轉到嘉義偵辦，讓他舟車勞頓南下說明，此外，陳明文的財產申報240萬元，若是向親屬借貸，應要交代來源，而分次提領，銀行沒有通報？檢方須查清陳明文是否涉及違反《洗錢防制法》，規避金融機構的防制？

陳明文及廖素惠夫妻、兒子陳政廷、陳明文的2個姊姊等5人，日前經傳喚到地檢署說明，陳明文及兒子是被？身分，其餘3人是證人，據了解，陳及家人供稱此款項自是陳明文大姊的兒的銀行帳戶，分多次提領，算是親屬借貸。

嘉義地檢署表示，此案因嘉義地檢署先剪報列他字案了解，黃先生後來才告發，因此高檢署檢察長王添盛命令移轉管轄偵辦，至於有周刊爆料另有人曾到高鐵欲提領這箱300萬現金，因影像特徵不被採信而未果，有待進一步釐清，不排除傳喚高鐵相關人員說明。

(中時 )