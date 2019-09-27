名間鄉田豐國小拒毒繪本，勇奪全國第1名。（廖志晃攝）

名間鄉田豐國小參加教育部拒毒、識毒繪本創作競賽，以《收集千萬笑聲》獲得全國特優第1名！校長梁雅惠表示，感謝指導老師和學生，將校園中的大象溜滑梯融入繪本，與生活經驗相結合，創作出精采故事。

梁雅惠表示，《收集千萬笑聲》由指導老師劉羿嬑與鄭雅娣帶領學生完成，繪本文字內容為學生張子同創作（現在就讀三光國中二年級），結合反毒宣導用語「只要high，不要毒駭」等語句。

原本創作的故事是在60周年校慶時，幫校園中的兩隻大象寫「前世今生」；因為內容符合教育部「拒毒、識毒、反毒」主題，於是由善於畫圖的陳◎璇與陳亭妤接續繪圖，完成整篇繪本的圖文創作。

指導老師表示，要讓學生先了解繪本的故事內容，才能畫出符合文字的人物、表情、動作及場景，是創作過程中困難的部分。

梁雅惠校期許：希望藉此故事繪本，能幫助學生們懂得分辨好壞、拒絕毒品並尋得真正且長久的幸福。為了讓繪本的反毒觀念深植於學生心中，此次還邀請學生擔任演員演出話劇表演，以及請學生獻聲，替繪本的角色配音，將繪本內容活靈活現展現在大家眼前。

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(中時 )