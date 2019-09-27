台中市政府為彭政閔點亮洲際球場大門前設置「CHIA＃23」紀念造型燈，象徵「恰恰」奉獻棒球的精神，市長盧秀燕（圖右）現場觀賽為「恰恰」加油打氣。（張妍溱攝）

台中市長盧秀燕（圖左）與台中市少棒大聯盟小球員們，在球場看台觀賽，為「恰恰」加油打氣。（張妍溱攝）

中華職棒蟬聯15屆明星賽的人氣王、打擊率紀錄保持人41歲「恰恰」彭政閔，27日晚間持續在台中洲際棒球場，舉行「恰恰」引退周活動，台中市政府為彭政閔點亮洲際球場大門前設置「CHIA＃23」紀念造型燈儀式，讓他與台中球迷告別，市長盧秀燕現場觀賽為「恰恰」加油打氣。

穿上23號棒球衣看球賽，台中市長盧秀燕表示，「恰恰」彭政閔是棒球迷們永遠的偶像，台中市政府特別舉辦「市民日」表達對一代球星的支持，她率領市府團隊與市議會、少棒大聯盟小球員等一同觀賽，向「恰恰」致意。

球場內擠滿來自各地專程來看「恰恰」的球迷，賽前擠滿場邊，很多球迷穿著23號球衣入場，兄弟象隊周邊商品搶購一空；1名40歲林小姐全家專程從嘉義到台中，她說，自己從大學時期就是他的球迷，想到以後看不到他活躍的身影，便覺得很落寞。

自25日至29日、為期5天是「恰恰」引退周，29日彭政閔將打完最後1場比賽正式引退，昨日有不少球迷把握機會進場，一睹「恰恰」風采，主場賽事28、29日球場內外野2萬個座位全部售完，創下今年滿場紀錄，彭政閔獲全場球迷以及對手滿滿的敬意，全場掌聲如雷。

(中時 )