共餐前長輩們開心地做起健康操。(吳亮賢攝)

侯友宜為現場長輩夾菜。(吳亮賢攝)

侯友宜與長者們一同用餐。(吳亮賢攝)

新北市銀髮族福音再擴大！新北市長侯友宜今（27）日至三重興華活動中心與長者共餐，宣布即日起至12月31日，設籍新北市的65歲以上長者可免費享有1次塗氟護齒，照護口腔健康留住真牙，另外今年底也將擴大肺炎鏈球菌疫苗免費接種，滿65歲且未曾接種的長者均可免費施打。

今日共餐活動，有近200位長者們熱情參與，侯友宜致詞也向台下長者們詢問「牙齒有沒有健康？」，更伸出手指試試一位85歲爺爺的咬合力道，結果留下深刻齒痕，讓侯友宜直呼「牙齒真有力！」

侯友宜表示，擁有健康的牙齒才能活得健康又長壽，希望每位長者到80歲都能保有20顆牙齒，最好的方式就是保持良好的口腔清潔，規律看牙醫，並透過塗氟讓牙齒更堅固。

侯友宜也現場宣布，即日起至12月31日，新北市籍65歲以上長者到合約牙科院所，即可享免掛號費及免費塗氟1次，另外新北市更結合牙醫師公會，自5月起定期到共餐據點宣導口腔衛教，教導正確刷牙及使用牙線等口腔保健知識。

此外，今年新北市也擴大肺炎鏈球菌疫苗免費接種對象，相較中央提供75歲以上長者免費接種，新北市開放65歲以上未曾接種者，12月8日起至全市660間合約醫療院所免費接種。

衛生局表示，肺炎鏈球菌可引發中耳炎、肺炎、腦膜炎、心包膜炎、骨髓炎、關節炎及敗血症等多種疾病，其中在107年國人十大死因中，肺炎排名第3，造成1萬3千餘人死亡，65歲以上長者佔了9成，施打疫苗是最有效預防的方式。

(中時 )