「浩克」馬克盧法洛（Mark Ruffalo）在漫威宇宙電影系列告一段落後，卸下浩克形象後首部電影《黑水風暴》（暫譯）今釋出首支精彩預告。不只「浩克」馬克盧法洛現身，連「貓女」安海瑟薇（Anne Hathaway）也現身其中，兩人在互飆演技將擦出怎樣的火花，讓人期待。

《黑水風暴》靈感源自2016年紐約時報轟動全美的深度報導〈羅伯比洛特成為杜邦最可怕的惡夢〉，根據真人真事改編，描述原本替杜邦化學公司擔任辯護律師的羅伯比洛特，在替小鎮居民調查牲畜大量死亡事件時，意外揭露杜邦長期以來偷偷排放化學物質汙染環境的黑暗祕密。為了替居民討回公道，並將大企業不為人知的惡行公諸於世，羅伯決定賭上一切，包括事業、家人甚至是自己的性命，向杜邦提起訴訟，只為伸張正義。

《黑水風暴》(暫譯)演出馬克盧法洛（車庫娛樂提供）

以《驚爆焦點》獲得奧斯卡最佳男配角提名後，馬克盧法洛就忙於漫威系列電影，這回睽違四年再度重返《黑水風暴》演出劇情類電影並擔綱主角，他表示「這是部對我來說相當特別的電影，這位英雄不僅存在於真實世界，他的力量更是來自內在，這是最強大的力量。」。除了馬克盧法洛，《黑水風暴》還找來包括《高年級實習生》安海瑟薇、《刺激1995》提姆羅賓斯（Tim Robbins)、《ID4星際終結者》比爾普曼（Bill Pullman）等好萊塢黃金卡司陣容參與演出。

《黑水風暴》不僅幕前星光閃閃，幕後團隊更是實力堅強，由曾以《驚爆焦點》《幸福綠皮書》《羅馬》橫掃獎季的製片團隊強勢打造，找來《因為愛妳》金獎導演陶德海恩斯（Todd Haynes）執導，好萊塢業界更大膽預測本片將強勢問鼎明年奧斯卡金像獎。《黑水風暴》改編自紐約時報文章，講述化學公司杜邦如何偷偷排放有毒化學物質至河水中近40年，毒害當地居民及家畜，之後遭到律師揭發並告上法庭，而纏訟16年的官司也終於得以在2016年伸張正義。《黑水風暴》將於近期在台上映。

(中時 )