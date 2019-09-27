寶島夢想家27日跟台灣銀行在花蓮觀護盃打到讀秒階段，儘管台銀意外連續5罰沒進，拱手讓給夢想家多次追平或超前機會，可惜夢想家仍沒法掌握，最後以70比74不敵台銀，苦吞預賽3連敗，表現跟去年觀護盃奪冠時判若兩隊。

打到讀秒階段，台銀72比70領先，林任鴻最後42秒擁有3罰機會，他卻誇張全數落空，來到最後6.5秒，換成台銀洋將米歇爾兩罰，竟然又是全部落空，再給夢想家追平或超前機會，可惜楊敬敏發邊線球，竟傳給對方洋將底定戰局。

「整體來說，我們今天表現沒比昨天好，原本第3節有機會拉開，卻反而被對方追上，表示我們的經驗確實沒那麼好，」台銀總教練陳國維表示，「尤其是最後的5罰沒進，看來林任鴻的罰球必須好好加強，明天就先練罰300球吧！」

其實能夠擊敗擁有田壘、楊敬敏、陳世念、張宗憲等黃金世代成員的夢想家，對台銀來說意義重大，陳國維說：「我雖告誡球員必須尊重老大哥，卻強調那些黃金世代球員，跟台銀教練團幾乎年齡相仿，畢竟拳怕少壯，沒什麼好怕的。」

杜克大學畢業的台銀洋將麥特瓊斯，貢獻全隊最高16分，另一名洋將米歇爾14分、10籃板，自封「花蓮女婿言承旭」的張博勝，也拿13分、5籃板及5助攻；夢想家則以羅素24分、13籃板表現較佳，布巴羅腰傷此役高掛免戰符。

如今觀護盃A組預賽戰績分別為：台銀(2勝2敗)、九太(2勝1敗)、泰國(2勝)、美國(1勝1敗)、夢想家(3敗)，由於落到預賽最後1名球隊29日將沒賽事，等同宣告提前淘汰，夢想家28日下午1點將跟美國交手，輸球就告全敗淘汰。

(中時電子報)