健保2020年總額7139.78億元今天協商落幕，明年C肝新藥預算出爐，計81.66億元，預計5.1萬人受惠；歷經2天努力，健保會僅完成牙醫總額467.61億元及中醫部門273.16億元協商，其中中醫部門不同以往，從中編列6.3億元將臨床民眾常用的自費中藥納入給付，減少民眾自費負擔，至於哪些中藥會被納入，醫界今年底規劃提至健保會討論。

健保會執行秘書周淑婉表示，依協商共識，明年健保總額成長率為3.708％～5.5％間，牙醫部門總額467.61億元、成長率3.876％，其中編列預算12.4億元，用於全面提升牙醫院所感染管制品質；中醫部門總額273.16億元、成長率5.393％。另為早日達成根除C肝的目標，明年於醫院、西醫基層部門及其他部門預算，共編列C型肝炎藥費81.66億元，較今年增加16.3億元，預計治療約5.1萬人。

今日健保總額協商，除完成牙醫及中醫總額之外，西醫基層及醫院協商均破局，周淑婉進一步指出，西醫基層部門共耗時3.5小時，由於雙方在新醫療科技、家庭醫師整合照護計畫等方面歧見大，尤其付費者代表特別提出希望非協商因素預算可優先加強急重難症患者照顧，但醫界認為應由醫界自由應用，遲遲無法達成共識，兩者提出預算相差19.14億元。

至於醫院總額部分，周淑婉表示，雙方爭點主要在於C肝治療衍生的檢驗費用約2.33億元，其中付費者認為C肝新藥已納入健保有段時日，應可減少部分醫療費用，不宜再增加費用，醫界則認為若C肝檢驗費用納入健保，恐排擠其他服務點值。西醫基層及醫院未談定的總額，將兩案並陳送衛福部長陳時中裁示定案。

(中時 )