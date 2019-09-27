李易、六月今分享教養心得。

六月預告45歲之前沒「做人」成功就不生第3胎了。

結婚8年的李易和六月，夫妻兩27日為服裝品牌站台，六月爆至今每年在前男友霍正奇9月28日生日時都會傳訊息祝賀，對方也會回傳貼圖謝謝她，但她笑說最近忙壞了，把26日記成28日，意外搶先祝他生日快樂。

李易在旁不介意，還主動說最近有看到霍正奇接了新戲《多情城市》，其實六月也頗大方，她會幫李易傳訊息給生日的前女友們，有個圈外前女友生小孩，他們夫妻兩就一起去送祝福。

六月和李易育有兒子 Star、女兒 Shinny，兒子個性像媽媽，女兒像爸爸，大家關心他們還要努力下一胎嗎？43歲的六月說：「45歲之前沒有生就算了，這年紀要自然受孕是一件非常困難的事。」

明年1月她將出新書聊斷捨離，範圍包括居家用品、出國旅遊和人際關係等，李易坦言受老婆影響也開始整理物品，他最高紀錄有300 雙球鞋，目前清到100雙，目標是70雙，會用球鞋在「以物換物社團」換廚房紙巾，六月說：「在以物易物，紙巾就像是流通貨幣。」

六月說，求學時被爸爸要求學商，當時念得很沒勁，沒想到長大後這麼愛算錢，早知道就把數學學得更好一點。她理財有一套，對家務整理和收納也很在行，她嚴格執行兒子、女兒只有短袖12件，Shinny的蓬蓬裙甚至只有2件，一件是徐若瑄送的，一件是女兒的乾媽送的。

她分享，以前怕丟雨傘，所以買一堆便宜的，後來索性買一把要價3000元的折傘，到現在都還好好的放在身邊。出國去馬爾地夫一個登機箱就搞定，她把最厚的衣服穿身上，行李裡的衣服互相搭配；不久前一家4口去迪士尼玩，她和2個小孩只用了1個24吋的行李箱。

人際關係方面，六月決定「讓我有壓力的人會冷處理」，李易說每月光是幫朋友代購演唱會的票就好幾萬，最近幫買蔡依林和五月天的票，某次有朋友竟拿他幫忙喬到的票賣給黃牛，最後QR Code被掃出，顯示是他買的，他很不開心，決定以後也要開始過濾。

(中時 )