香港民間人權陣線今天表示，原申請於中共建政70周年(10月1日)當天發起集會及遊行，但警方今日(27日)對該集會及遊行發出反對通知書。

港媒《香港01》報導，民陣召集人岑子杰稍早前表示，對警方批出不反對通知書「不寄予很大希望」，又表明若集會遊行最終被反對，希望當天全民穿上黑衣。

香港警方表示，自今年6月起民陣及多個團體的集會和遊行期間或結束後，附近屢次出現衝突或暴力事件，又指10月1日集會及遊行地點接近受衝突影響的「高風險建築物」，包括港鐵站、政府總部、禮賓府及終審法院等，認為即使對集會或遊行施加條件，仍無助維持公共安全，故禁止民陣10月1日在維園舉辦集會，並反對其後的遊行。

民陣稍早前曾表示，若遊行示威集會獲批不反對通知書，民陣必會肩負主辦方責任，保障參加者安全，勸止違法行為。民陣指，警方早前反對民陣8.31、9.15主辦的遊行集會，結果反而令情況更加混亂。

(中時 )