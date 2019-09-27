蔡英文總統今（27）日接見「周大觀文教基金會第22屆全球熱愛生命獎章得主」，並感謝所有得主讓大家知道如何面對生命的難題，亦盼透過這個獎項的頒發，把世界各角落非常有力量的故事傳遞出去，點燃更多人生命中的熱情。

總統先歡迎「全球熱愛生命獎章」得主，並感謝基金會創辦人周進華和董事長郭盈蘭每年都頒出獎章。總統說，今年有20位來自不同領域的得主克服生命難關，化不可能為可能；更有多位得主克服身體限制，創造輝煌的藝術成就。

總統提到俄羅斯的羅曼諾夫是位鋼琴家，印尼攝影家巴達威曾在國家美術館開展，波蘭的肯傑爾斯基是才華洋溢的藝術家。還有口繪自傳的口足畫家高淑專、「國家工藝獎」得主盧志松，都是克服身體障礙的典範。

總統並指出，日本鋼琴家小柳拓人以自身經驗創辦「日本自閉症音樂家協會」。大陸李曉光用單一手指寫程式，獲200多項專利。周則翰不因自身的障礙，多次獲全國身心障礙游泳比賽冠軍。還有被稱為「總統主廚達人」的陳國信在孤兒院長大，力爭上游成為廚藝達人。

總統說，其他得主也各自有不同貢獻。透過獎項頒發，可把世界各角落非常有力量的故事傳遞出去，相信亦可點燃更多人生命中的熱情。隨後「無掌鋼琴勇士」羅曼諾夫表演獨奏，他雖天生無掌缺腿，先天條件不足，仍以優美流暢的琴音與生命奇蹟感動全場。

此外，周進華、郭盈蘭與獎章得主一行40多人，稍早並到婦聯會拜會；由主委雷倩、常委秦舜英等20人親自接待，場面溫馨感人，充分見證愛無國界、地球一家的精神。

包括羅曼諾夫在內，多位精通音律者先後演奏擅長樂曲。基金會執行長周上觀表示，大家一起用音樂燃亮生命，在這個歷史現場追思永遠的蔣夫人，真的很有意義。

(中時 )