開放山林政策搶先看(教育部提供)

開放山林政策搶先看(教育部提供)

教育部體育署30日將舉行「向山致敬 向山友獻禮」記者會，行政院長蘇貞昌將親自說明開放山林政策最新重點內容。其中國安及生態保育區 外將全面開放；所有林道也將全面開放，管車不管人；並大幅簡化申請程序及條件。

教育部表示，長期以來，山友對我國登山政策諸有建議，蘇貞昌在本次政策宣示記者會，將正式回應山友訴求，並說明今年2月以來，相關部會在行政院指導下，針對開放山林政策之研商結果及各項規劃主軸。

記者會也將邀請登山界知名登山家李美涼、崔祖錫及登山界資深前輩黃楩楠理事長、黃一元理事長及山友蔡及文先生到場，與民眾分享我國山域登山經驗，共同見證政府對於山林政策之變革。

開放山林的重點政策分為「開放」、「透明」「服務」、「教育」、「責任」五大主軸共17大項。目前國安及生態保育區外將全面開放；所有林道也將全面開放，管車不管人；並大幅簡化申請程序及條件期程均以完成。登山申請一站式服務平台也將在11月1日完成。另外山屋及步道的改善也將從今年起及明年初進行，最晚在2023年可以全數完成。

(中時 )