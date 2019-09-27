動畫電影《仙戒奇緣》顛覆傳統浪漫童話故事，與想像中的灰姑娘劇情完全不同，女神再也不只是坐南瓜馬車被載著和王子結婚。該片不僅由迪士尼《獅子王》知名編劇及《花木蘭２》導演的合力創作下轉變成魔幻女英雄，不靠神仙教母的幫忙，仙杜瑞拉在動畫史上首次單槍匹馬帶著半吊子學徒水晶和老鼠夥伴們一起前往拯救落難的王子。

《仙戒奇緣》為全球首部3D化大銀幕改編灰姑娘最新動畫。由曾獲動畫界奧斯卡安妮獎提名的動畫導演林恩薩瑟蘭執導，並且與迪士尼御用知名金獎編劇法蘭西斯格萊巴斯等動畫隊聯手創作這部勇敢、冒險又精彩的全新動畫電影。法蘭西斯格萊巴斯曾經為曾在許多經典動畫中都能看到他的貢獻，並參與過眾多得獎動畫電影，像是《阿拉丁》、《獅子王》、《風中奇緣》、《鐘樓怪人》、《星銀島》、《里約大冒險》和《冰原歷險記4：板塊漂移》。他曾與迪士尼、夢工廠、環球影業、藍天工作室，以及華納兄弟合作過，是一名非常傑出的導演、分鏡與視覺開發設計師，是動畫故事編寫水準上的一大保證。

寶刀未老的法蘭西斯格萊巴斯這次帶給觀眾的《仙戒奇緣》以天馬行空的全新視角詮釋經典童話，比原版更能具教育性、開創性令人備受矚目，是一部適合國慶連假親子共賞的電影。該片描述仙杜瑞拉一如往常被母親和姊姊留在家裡打掃，卻意外遇見神仙教母的學徒水晶，憑著水晶那三腳貓的魔法功夫，幫助仙杜瑞拉與她的三隻老鼠好友搭乘南瓜馬車進入城堡舞會，本應該邂逅王子從此過著幸福快樂的日子，竟發現眾人眼前的王子是個冒牌貨，真的王子已經被變成了老鼠? 仙杜瑞拉決定勇於挑戰命運，找尋關鍵的魔法戒指，與夥伴們一同對抗邪惡皇后，展開一場拯救王子的魔幻冒險。

(中時 )