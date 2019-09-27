藝人梁赫群在新片《江湖無難事》飾演超ㄎㄧㄤ副導，垃圾話狂飆，讓觀眾看得笑翻、電影從業人員超有共鳴，像電影裡有場爆破戲開拍，他厭世碎念：「耳朵給我打開注意聽啊，耳朵有長包皮趕快去割，以下有一些注意事項聽好…這邊為了爆炸的效果，我們會放一些炸藥，覺得兩隻手太多盡量去摸沒有關係。」

梁赫群說現場僅有簡單的劇本，大部分要靠他即興發揮延長台詞，還腦力激盪擠出了長達1分鐘的垃圾話，也試過不同版本的台詞，另一場拍開機喊Action沒被剪進去的戲，他也掰了超長一段台詞：「 全世界都在談戀愛，還在那邊摸，不要以為我沒看到，來，準備，3、2、1，Action！」最後還喊破音。

梁赫群在新片《江湖無難事》中飾演副導。（華映提供）

片中有兩組人馬，分別是龍劭華、顏正國、黃尚禾的黑幫組，而主演邱澤跟黃迪揚，以及梁赫群、姚以緹、阿喜則歸類在製片組，除了邱跟黃以外，另3位製片組演員常出現在同一個鏡頭，總被導演高炳權喊：「你們也過來。」喊著喊著就被大家叫做「也過來小組」。

梁赫群還有場分屍剁手指的戲，當晚1、2點跑到高雄鄉下的養殖場取景，他形容：「晚上沒人沒光害，都是聽到土虱在水裡跳的聲音，超可怕。」電影10月9日上映。

(中時 )