新北市長侯友宜親自到場頒獎給121位義警楷模。(新北市警察局提供／吳亮賢新北傳真)

新北市第九屆「金勤獎」頒獎典禮今（27）日晚上在林口登場，來自各區121位受獎義警及家眷們盛裝出席，新北市長侯友宜也親自到場頒獎，授予這份義警界的最高榮譽，感謝義警長期協勤的辛勞，是維護新北市治安的幕後功臣。

今晚侯友宜率警察局長陳檡文及義警大隊大隊長鄭誼宏出席「金勤獎」頒獎典禮，共同頒發義警界「至高榮譽」獎項，共有121位受獎代表，其中更特別表揚12位屆齡退休，及7位服務滿40年以上資深義警人員。

新北市警察局指出，2019年遠見雜誌的全國縣市總體競爭力調查結果中，新北市名列六都「治安指標」第1名，這除了是新北市所有警察同仁的努力，更是靠各地的義勇警察犧牲休息時間協助，投入第一線的治安維護工作，所獲得的共同成果。

警察局表示，此次121位受獎義警，是從全市3851位義警中遴選而出，都是義警中的模範人員，「金勤獎」代表著「真情」、「真勤勉」，藉由表揚義警楷模，凝聚義警協助維護社會治安的共識，發揮「民力無窮」的價值。

侯友宜致詞時表示，正因為有義警默默辛苦的協勤，新北市治安才能大幅躍進，這都是市府團隊與新北市員警及協勤義警們共同打拼的成果，未來更要繼續努力，一起打造新北市成為「宜居城市」。

(中時 )