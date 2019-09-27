「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」交通部27日採左營方案報院，高雄市政府回應此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退嚕 」再延伸到屏東，希望中央應該聽取更多專業意見，並進行更嚴謹的專業評估後能有轉圜空間。

高巿府遺憾指出，交通部採行左營方案，等於讓乘客搭高鐵「倒退嚕」再延伸到屏東，希望中央能更審慎評估，如財務規畫、區域發展願景、高屏產業發展的需求，及未來高鐵營運的調度等。

高巿府指出，在審查會中，已提出高鐵南延若進入高雄市中心區，對都市發展相當有助益，如同台北市具有2個高鐵站（台北車站及南港站）。希望中央能納入高鐵進入高雄市中心區方案，並對高市府的建議持續進行可行性及綜合規畫、都市計畫變更、用地取得及地上物拆遷、環評及高鐵合約變更等，高市府將採開放態度了解民眾意見，進行後續協助。

高巿府說，高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，且鄰近市區大型開發及開發中計畫，例如高雄車站及鳳山車站市地重畫、前鎮區亞洲新灣區開發案等，再加上巿中心持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，未來可有效發揮高鐵延伸效益，有助於提升運量及經濟發展，並帶動城市新創產業發展。

(中時 )