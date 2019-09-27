老阿嬤大清早出門走失，軍警偕民眾上百人擴大搜尋。（警方提供／李金生金門傳真）

金沙消防分隊接力送醫檢查，所幸沒有大礙。（警方提供／李金生金門傳真）

家住金門金沙鎮蔡厝村，近年罹患失智症的8旬張姓老阿嬤，今天清晨出門後一直不見回家，讓家人心急如焚。軍警和當地鄉親上百人下午擴大搜尋，總算在離家不遠的草叢中找到，虛驚一場！

警方指出，老阿嬤是在清晨6時許，獨自一人走出家門，因遲遲不見回家，家人趕緊向金沙分駐所報案，當地里長黃文成據報，也立即動員鄉親在附近一帶找尋，但直至近午仍毫無下落。

金湖分局長黃維章隨即動員內、外勤員警及協勤民力數十人，在下午14時於蔡厝村集合勤教，偕黃文成里長與金沙鎮公所清潔隊員、金防部金東守備隊官兵會合，在縣警察局防治科長黃世雄協同指揮下，在附近展開擴大搜尋行動。

下午3時許，金沙分駐所長董連第、巡佐簡鴻源等人於蔡厝村後方50公尺處草叢內尋獲老阿嬤，只見老人家躺臥於草皮上，顯得十分虛弱無力，看到有人靠近還不斷發聲求救，員警趕緊讓她喝水，再由金沙消防分隊接力送醫檢查，所幸沒有大礙。

警方呼籲家中有失智或精神疾病者，一定要多加注意，千萬不可任由單獨外出，同時可向縣府社會處申請各種防走失的輔助設備，或由警察分駐（派出）所協助申請愛心手鍊、布標及捺印指紋建檔等服務。

(中時 )