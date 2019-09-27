網購超人氣的韓國小雞麵風潮，有賣家貪圖方便直接盜用他人商品照片使用，遭提告侵害著作權法。台中市政府法制局表示，網路賣家希望產品吸睛，但切莫疏忽廣告圖片來源，否則侵權代價不小，少則上萬、大則數十萬元，還可能引來牢獄之災。

法制局表示，網路賣家為使產品吸睛，產品圖片成為販售亮點，不少民眾網拍韓國小雞麵等商品時，直接使用網路下載他人拍攝的商品照片，結果被提告侵害著作權。由於民眾自行布置或編排場景後，拍攝商品照片，即擁有照片的著作權，如貪圖方便，直接複製使用，就可能會違反著作權法。

法制局長李善植強調，擅自以重製方法侵害他人著作財產權者，可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科75萬元以下罰金，且須負損害賠償責任。

李善植表示，最近區公所調解委員會反映網路盜圖調解案件的聲請量激增，不少人為避免背負刑責，大多選擇與著作權人到區公所進行調解，每案和解金至少1、2萬元，呼籲民眾不要貪圖一時方便，或存有僥倖心態，導致可能違反著作權法，需負民事賠償及刑事責任，得不償失。

(中時 )