浴室臭味有時是先天不良造成，有時是後天失調，《康健》幫你找回浴室該有的清香。

第一天搬到新家，我就發現了這個問題：廁所裡有股難聞的味道。一開始，我以為是因為施工剛結束的關係，因此每天都用抽風機抽上半小時到一小時，窗戶更是全天候打開。但那臭味還是時不時會飄出，讓我上廁所很想快快結束，有時味道更重到讓我想吐。我還曾經猜測，是不是髒衣服堆久了的味道？還是上完廁所馬桶蓋沒蓋起來？或是樓下正在施工飄上來的臭味？

搬進新家已經三個多月了。前陣子天氣變冷，把窗戶關上的時間較多，那股味道停留在廁所的時間似乎也變長了。

廁所臭味是個常見、且十分令人困擾的問題。針對廁所臭味，有一個觀念要先澄清：抽風機並不能解決臭味問題。

因為第一，一般抽風機只能換氣，稍微高檔一點的，會有除濕、暖房功能，但都不除臭；第二，我們每家廁所的氣體被抽風機抽到管道間，並透過管線的連結，將各家抽出的氣體送到頂樓排出，但要順利垂直往上送總是比較費力，光靠抽風機的力量其實是不夠的。

先檢查是不是先天不良造成

那是不是表示廁所就應該會有臭味呢？其實不然。宜修網站長蔡明達說，如果遵守正規的設計，洗手台、地板、浴缸的排水孔都會設置「存水灣」，存水灣的彎道部份會儲水，形成所謂的「水封」，只要水封存在，臭氣是無法進入室內的。

要檢查你家的廁所有沒有存水灣，有個簡單的方法，拿著手電筒往地板排水內照，如果有反光，就表示有存水灣，如果沒有，比較簡易的方式可以加裝內建有水封的落水頭，只要兩、三百元，問題就解決了。

不過宜修網的專欄作家張家銘也提醒，現在大多數家庭都採用乾濕分離的設計，外面的地板排水很可能因為不常使用，容易導致水封乾掉，要記得常常添水。

除了存水灣，還有另一個地方要查看，不過你得搬張梯子或高椅子，爬上你家廁所的檢修口，看看管路接到管道間的開口是否確實填塞。

蔡明達解釋，管道間本來就有不少臭氣、濕氣，再加上許多大樓把各家廁所臭氣都抽到管道間，如果管道間與牆壁的縫隙沒有確實填塞，這些臭味就可能溢回室內；「甚至許多一氧化碳中毒事件，也是因為一氧化碳氣體順著管道間，從縫隙鑽進室內」。

不過真的很難百分百密封。張家銘也曾碰到網友的狀況，雖然管道間有確實填塞，但問題卻出在排風機軟管上的小裂縫。

「因此最根本解決的方式就是廁所能對外開窗，或至少要做到當層排放，」張家銘說明，所謂的當層排放就是抽風機抽出的濕氣及廢氣，不是送到管道間再送往屋頂排出，而是透過風管（排氣鋁折管）直接從你家這層樓「水平」排出。

聽起來好像是個複雜的工程，但只要在牆壁上挖個洞，讓排風管接出去，加上一台性能較好的排風機，然後在外牆加裝一個魚眼罩即可。

不過因為牽涉到管線與天花板，因此最好能趁著家裡整修、裝潢時一併規劃，在天花板尚未封板前，把通風管安裝完成。

張家銘還提醒，排風管的坡度要稍微向下，颱風時才不會有雨水倒灌的情形發生。

最後，還有一點要注意，雖然抽風機的作用不大，但還是要定期檢查、維修、保養，才能有效抽出廁所廢氣。

八招教你調理廁所氣味

許多人浴室裡一定會放有洗衣籃、垃圾桶，髒衣服、垃圾的堆積也都是臭味來源，最好能常常清潔、打掃。（圖／pixabay）

除了因為先天結構上的問題導致廁所臭氣四溢，生活魔法家陳映如還要教你幾招，簡單就能讓浴室不再臭味撲鼻。

1.浴室常常打掃

許多人浴室裡一定會放有洗衣籃、垃圾桶，髒衣服、垃圾的堆積也都是臭味來源，最好能常常清潔、打掃。

2.更換腳踏墊

浴室的腳踏墊最容易藏汙納垢，有時候小朋友尿尿對不準，也可能滴到腳踏墊上卻看不到，久了就會產生氣味，因此要常更換腳踏墊。

陳映如還提醒，棉質的容易吸水且不易散味，因此並不建議選用棉質腳踏墊；另外，可以在腳踏墊下加鋪報紙幫助吸水，又容易更換。

3.浴巾毛巾不要囤放浴室內

不只腳踏墊，像浴巾、小毛巾等也都容易吸濕受潮，也要記得常更換，並保持乾燥；尤其是乾淨的毛巾最好不要囤放在浴室內，不然就得收到櫃子裡，防止霉味產生。

4.增加香氣前先除臭

賣火柴的女孩劃一根火柴看到夢想，其實一根火柴還能去除臭味。火柴、蠟燭或打火機都有同樣的效果，許多帶有臭味氣體都是可燃性氣體，點燃火柴的動作可以讓這些氣體完全燃燒，空氣中自然就不再殘留臭味。

若想再加點香味，你可以點些精油蠟燭，效果也不錯。

但記得，除臭是第一步，之後才是想辦法讓廁所芳香，不然就像流汗完噴香水一樣，味道反而會更噁心。

5.小蘇打粉＋精油也能除臭

陳映如在《超市魔法家》一書中便教大家，用杯子裝一些小蘇打粉，在粉上滴幾滴精油，小蘇打粉有除臭功能，精油又散發天然香氣，你甚至可以選擇像茶樹、尤加利、薄荷等具抗菌功效的精油，讓你家的浴室擁有自然好氣味。

6.自製香氛衛生紙

陳映如自己在家則會在衛生紙盒的最下面墊一個香氛袋，抽出衛生紙時，也能順便帶出一縷清香。

7.茶葉吸濕除臭一舉兩得

如果是習慣使用薰香燈的人，也可以在原本放精油的地方，改放乾茶葉，點上蠟燭加熱後，不僅會飄出雅緻的茶香，茶葉還有吸濕的功用，一舉兩得。

8.隨手蓋

隨手將馬桶蓋及垃圾桶蓋蓋上，也可以防止臭味產生。

(中時電子報)