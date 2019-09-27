温貞菱（右起）、范少勳、郭書瑤互動熱絡。盧禕祺攝

郭書瑤、范少勳首次合作。盧禕祺攝

温貞菱（左）、郭書瑤曾被傳不和。盧禕祺攝

温貞菱（左起）、郭書瑤、范少勳、王彩樺出席記者會。盧禕祺攝

郭書瑤、温貞菱、范少勳、王彩樺27日出席HBO Asia、公視原創影集《通靈少女2》記者會，郭書瑤被問到拍戲時被傳耍大牌，又和温貞菱戲裡外較勁鬧不和，郭書瑤坦然說：「反正我從第一季傳（耍大牌）到第二季，多解釋只是讓他們繼續多寫，我已經習慣了，就當作幫我們宣傳一波也不錯啦。」温貞菱則撇不是事實，心疼郭書瑤拍這部戲非常辛苦。

郭書瑤妙喻温貞菱是「救命恩人」，原來她有場必須潛入伸手不見五指的水底戲，拍攝2天、每天泡5小時，當時如果沒有温貞菱解救，她可能就失溫送醫，「我們在湖裡拍戲，一喊卡她就衝過來抱我，很感謝她cover」，2人上岸後失溫狂抖，彷彿經歷一場生死關頭。

郭書瑤在第一季時和蔡凡熙談純戀，這次改和范少勳搭擋，郭書瑤形容范少勳如靈魂伴侶，不管戲裡外都像是認識很久的人，合作很有默契。對於先前傳和男友王以綸分手，郭書瑤始終未鬆口，被問戲外「靈魂伴侶」還在不在？向來不閃躲的她，少見迴避敏感問題：「我現在靈魂伴侶是導演。」

范少勳拍完電影《下半場》才拍《通靈2》，他在電影裡飾演球員，體格練得很壯，拍《通靈2》卻是個天生氣喘的高中生，因此他開拍前配合劇組的營養師，3周內瘦了8公斤；郭書瑤當時也配合吃得簡單，「我不是減重，我只是想讓拍戲的狀態好一點，畢竟和謝雅真（角色）差一輪」。

范少勳被問及這次和兩位女主角合作經驗？他表示，郭書瑤很照顧他，而且是默默關心的那種，知道他喜歡吃甜食，還會塞甜點給他。温貞菱則是會在拍戲時給他許多鼓勵，並跟他交流演戲心得，讓他覺得彌足珍貴。

王彩樺在劇中飾演郭書瑤的媽媽，她在記者會上大方分享自己對這樣帶天命的小真的看法，也特別提到自己也透過與瑤瑤的互動，學習到如何與女兒相處，像是注意女兒隱私等。郭書瑤在此時也自爆曾夢到跟王彩樺飾演母女，直呼太巧。

王彩樺說，很喜歡瑤瑤的個性，真的像自己的女兒，生活中她的女兒，一個高二，一個國三，每次進女兒房門，女兒都不高興，瑤會告訴她「妳要敲門啊，因為她們長大了有隱私啊」，王彩樺說，之後她敲一聲就進去了，覺得和瑤好像累生累世就這樣因緣。而她對自己劇中呼郭書瑤巴掌戲印象深刻，拍完至今仍心疼到忍不住掉淚。

(中時 )