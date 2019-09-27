向偶像致敬！兄弟球星恰恰引退周，台中市長盧秀燕（右五）27日市長化身球迷邀市民相挺。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕29日點亮台中洲際球場大門「CHIA ＃23」紀念造型燈，象徵迎接恰恰引退賽，開賽前場上大螢幕播放恰恰出席歷年來重要賽事身影，不少球迷紛紛紅了眼眶，場面溫馨；現場也邀請棒球界的國寶人物、台中金龍盃始祖教練魏來長擔任開球嘉賓，代表經驗傳承，未來恰恰將以教練身分繼續為台灣棒球貢獻。

台中市今年與中信兄弟棒球隊擴大合作，舉辦豐富活動提升城市運動風氣。中信兄弟象當家球星、也是中華隊當家第四棒彭政閔（恰恰）將卸下選手身分，27日在台中洲際棒球場舉辦引退賽，市府搭配「引退週」活動。

今晚舉辦「市民日」，盧秀燕特別到場觀賽，為恰恰加油打氣，表達對一代球星的支持。

盧秀燕說，「恰恰」將從選手身分退休，市府今天特別舉辦「市民日」，因此她帶領市府團隊、台中市少棒大聯盟基礎隊員一起到場支持，向永遠的偶像恰恰讚揚致敬。

運動局表示，魏來長教練曾教導郭源治、林仲秋等選手，自1969年威廉波特世界盃少棒奪冠後，50多年來引領台灣棒運風潮，迄今仍持續奉獻台中棒球界。今日以「終身奉獻給棒球的台中市民」身分在市民日開球，同時明日就是教師節，魏來長期許傳承畢生經驗給未來的恰教練彭政閔，盼再創台灣棒球新世代。

盧秀燕推動台中市棒球運動，除週日的恰恰引退賽，接著有10月亞洲棒球錦標賽、11月世界12強棒球錦標賽等賽事，未來台中將舉辦更多國內外棒球賽，讓民眾到台中感受棒球的獨特魅力。

(中時 )