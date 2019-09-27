網友幫忙澄清。（圖／翻攝自圈老漢微博）

Baby被粉絲捕獲親自送兒子上學。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

女星Angelababy（Baby）最近拋下婚變傳聞到巴黎參加時裝周，先前她公開現場照片，可見頂著丸子頭的她穿著一襲紅白洋裝，相當俏麗青春。眼尖網友卻發現Baby頭上出現一粒粒白色小點，疑似頭皮屑，還有人嗆她「丟人到國外」，另有網友放大照片緩頰說，頭上的應是雨珠，還了Baby清白。

Baby最近現身巴黎時裝周，和台灣女星賈靜雯、日本名模中村杏、韓國國民初戀秀智、超模Karlie Kloss等人同場比美。有網友指出Baby所曬出的一套圖中，照片放大頭頂上似乎可見到許多頭皮屑，引發網友熱議，但也有人看不下去幫忙解釋是雨珠，且在雨珠都如此清楚下，可見這組照片並未經過太多PS，忠實呈現了Baby的顏值。

而Baby和黃曉明結婚4年，最近頻傳婚姻亮紅燈，但當事人都不願理會，近日網上傳出一段有粉絲捕獲Baby的影片，粉絲驚訝問她是否親自來送兒子小海綿上學，Baby戴著漁夫帽跟口罩，笑說：「我這麼早回來不就為了送他去上學嗎？」被網友狂讚：「baby是好母親」、「是個媽媽都會想兒子吧」、「baby真的是好媽媽，但私生活少關注」。

(中時電子報)