蔡賴配？知情人士：應談成了。圖為蔡英文總統。（本報資料照）

民進黨明天將舉行全代會及黨慶，前行政院長賴清德雖然確定不出席，但賴清德競選行動辦公室發言人李退之表示，民進黨主席卓榮泰正安排10月中派賴清德代表赴美國出席各地後援會造勢，包括華府的小英後援會；蔡賴配是否已成局，據了解，蔡賴雙方今天已經接觸，蔡賴配「應該談成了」。

但是否意味蔡賴配成局？李退之說，賴清德作為民進黨一員爭取台僑支持，是黨員應該做的事，跟「配不配」沒有關係，目前還不是談蔡賴配的時機。

至邀請賴清德訪美，是否是以「代表蔡英文前往」的名義邀請？李退之說，沒有什麼「代表」的問題，這是為了民進黨整體選戰，要去台僑後援會的成立，「賴清德3個字就很有代表性了」。

但據了解，賴清德雖然確定不會出席全代會跟黨慶，但是已允諾要去美國或華府尋求台僑支持，至於何時去？時間目前是由卓榮泰正在安排。

知情人士指出，「蔡賴雙方他們今天有接觸」；蔡賴配是否已經成局？「應該談成了」。

(中時 )