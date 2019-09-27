板橋分局邀請新北地檢署檢察官楊景舜宣導反賄選。（板橋分局提供／王揚傑新北傳真）

新北市板橋警分局今（27）日下午舉辦分局治安會報，邀請新北地檢署檢察官楊景舜到場宣導反賄選，板橋分局也在會中倡導政府掃黑、打詐及緝毒決心，希望全民攜手「掃黑、反毒、打詐、反賄選」，建立優質、乾淨的生活環境。

楊景舜表示，明年1月11日將舉行第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，將選出國家領導人及最高立法機關代表，攸關國家發展，選舉競爭激烈可期。為確保選舉公平，不受金錢、暴力、假訊息等不法手段影響，特別利用分局的治安會報，說明「反賄選」及「賄選檢舉方法」與「檢舉獎金」。

楊景舜鼓勵民眾檢舉賄選，法務部制訂鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲總統候選人賄選者，最高檢舉獎金1500萬元，查獲立法委員候選人賄選者，最高檢舉獎金1000萬元。

板橋分局除了強力宣導「反賄選」外，也針對當前治安重點「掃黑、打詐及緝毒」等重要工作，向與會民眾說明新北警方強力執法的決心與態度，尤其近日社會上衍生的直播主暴力亂象，全國警察機關也積極動員清查具有黑幫背景及涉及各類刑案的直播主，徹底淨化社會治安。

(中時 )