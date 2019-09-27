中共十一國慶將屆，大陸外交部今被問到是否有外國領導人被邀請參加10月1日當天舉行的國慶70周年慶祝大會、閱兵和群眾遊行活動？發言人耿爽回應，「據我瞭解，沒有」。

耿爽說，9月25日，應外交部邀請，來自130多個國家的150餘位外國駐華使節和國際組織駐華代表參觀了成就展。觀展期間，各位使節和代表熱烈祝賀70年來中國發展建設取得的非凡成就，高度讚賞中國為促進世界和平發展作出的重要貢獻，積極評價共建一帶一路國際合作結出的豐碩成果，普遍期待中國在國際事務中發揮更大作用。

(中時 )