外國領導人參加陸國慶閱兵？陸外交部：沒有 20:422019/09/27 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸外交部發言人耿爽(取自中國外交部網站) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中共十一國慶將屆，大陸外交部今被問到是否有外國領導人被邀請參加10月1日當天舉行的國慶70周年慶祝大會、閱兵和群眾遊行活動？發言人耿爽回應，「據我瞭解，沒有」。 耿爽說，9月25日，應外交部邀請，來自130多個國家的150餘位外國駐華使節和國際組織駐華代表參觀了成就展。觀展期間，各位使節和代表熱烈祝賀70年來中國發展建設取得的非凡成就，高度讚賞中國為促進世界和平發展作出的重要貢獻，積極評價共建一帶一路國際合作結出的豐碩成果，普遍期待中國在國際事務中發揮更大作用。 (中時 ) #國際 #外交部 #國慶 #中國 #駐華 也許您會感興趣 推薦閱讀 駐紐約代表獲邀出席聯合國 外交部說話 10:332019/09/24 政治 ICAO大會雖遭拒 外交部：國際支持更勝以往 14:052019/09/24 政治 國慶籌委會：今年煙火有現場演奏 16:552019/09/24 政治 國慶煙火屏東施放 長達42分鐘 22:442019/09/24 政治 陸外交部 反對香港人權與民主法案 09:282019/09/26 兩岸 陸外交部：美單方面涉台備忘錄 完全錯誤無效 10:452019/09/26 兩岸 美參院外委會通過「台北法案」 外交部：感謝 12:472019/09/26 政治 美參院外委會通過《臺北法案》 陸外交部批美自相矛盾 19:122019/09/26 兩岸 我駐紐約代表出席聯合國 陸外交部：不光彩小動作 17:422019/09/27 兩岸 沙烏地阿拉伯對台開放觀光電子簽 外交部表達歡迎 17:412019/09/27 政治 兩岸熱門新聞 引發反送中風波 港女命案兇嫌即將獲釋 - 兩岸 外國領導人參加陸國慶閱兵？陸外交部：沒有 - 兩岸 香港警方反對民陣10.1集會及遊行申請 - 兩岸 中東戰雲密佈 陸無人機異軍崛起抗衡美國 - 兩岸 「京台高鐵」先期工程 平潭海峽公鐵大橋貫通 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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