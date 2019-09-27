邱澤日前因「直覺」火速大方認愛張鈞甯，人在歐洲的張鈞甯透過經紀人回應「感謝抬愛」，不但沒像邱澤回得直接，還被解讀為「邱澤被打臉」，對此，邱澤經紀人則回應：「我真的不覺得張鈞甯要打阿澤臉，她是個正向而有禮貌的孩子，我的解讀是正向，謝謝關心。」

邱澤戀情備受關注，今天也有「喜訊」，表坊邀他加入演出經典舞台劇《暗戀桃花源》，導演賴聲川說：「江濱柳是一個動盪時代中的文藝青年，多愁善感，尋找著理想中的桃花源。執著、倔強，我在邱澤身上都看到這些特色，我認為他一定會演繹出屬於自己獨特的江濱柳。」接到這個邀約時，邱澤坦言：「雖然沒看過現場演出，但知道這部經典作品，覺得壓力很大，但也同時希望能完整呈現並貼近觀眾心目中的江濱柳。」

當年金士傑演出的江濱柳幾乎成為演技範本，但邱澤願全力以赴，挑戰經典，他期望在賴聲川導演的指導下，有著不同以往的表現，「我期待能夠在戲劇創作的理解以及呈現上有新的啟發，也期待自己的江濱柳能夠獲得賴老師肯定。」曾兩度扮演雲之凡的蕭艾，第一次和邱澤演出經典角色，蕭艾非常興奮：「金寶（金士傑）老師的江濱柳已成經典，完全不同世代的邱澤，會如何詮釋復古的『羅曼蒂克』？」

1986年賴聲川帶領編劇規劃與完成，李立群等原始劇組共同參與之創作《暗戀桃花源》，自首演以來，不管是台灣的重演或是國際巡演，又或是當年贏得東京影展銀櫻花獎的電影版本，無數觀眾在當中歡笑、感動甚至落淚，不只改變了劇場，觀眾也改變了對藝術，對人生的看法，影響華人世界深遠，在華人戲劇經典作品中，有些學者已經把《暗戀桃花源》與《茶館》和《雷雨》相提並論，可見其經典傳奇地位。

《暗戀桃花源》將在12月26日至29日於國家戲劇院演出5場，購票可洽兩廳院售票系統。

(中時 )