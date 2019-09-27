由台灣健康空氣行動聯盟等多個環團所發起的「927台灣氣候行動」，今（27）日於立法院前冒雨展開，不僅呼應全球氣候行動，更依據本土議題提出訴求，並透過滅絕舞踏、氣候大偶等藝術展演方式，試圖喚醒政府當局，正視氣候危機與下一代的未來。

今天的行動內容相當震撼，例如為地球舉辦黑色弔亡喪禮，凸顯氣候危機的急迫性；並朗誦改寫自莎士比亞的詩詞，配合喪禮驪歌，哀悼正在受難的地球與生物。環團呼籲，沒有人能免除氣候變遷的責任，必須從個體行動開始，改變生活習慣、參與公眾事務，意識到自己就是改變的一員。

台健空盟理事長葉光芃表示，全球青年共同參與的氣候行動已有180個國家、400百多萬人響應，台灣也有一群年輕人開始反思、行動。台北氣候大偶的設計者何睦芸即表示，此次創作透過網路號召民眾參與，以集體共作模式製成「滅絕生物幽魂」與「化石燃料巨獸」，提醒人們注意碳排過高，對環境所造成的危害。

今天也有多位政治人物到場聲援台灣氣候行動，包含要參選總統、副總統的呂秀蓮與彭百顯，現任立委何志偉、黃秀芳、陳曼麗、賴瑞隆、劉建國等多人，也都紛紛到現場發言表示支持。

最後與會者一起走到行政院前陳情，葉光芃並提出「台灣零碳排，囝仔有未來」、「加嚴空氣品質標準」、「呼吸平權 健康平權」、「停止全台最髒最老舊的興達燃煤電廠」和「召開國民氣候會議」等五大訴求，要求當局以具體有效行動回應，不能再坐視不顧。

(中時 )