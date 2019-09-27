命理師詹惟中。(本報系資料照)

2020總統大選選情激烈，命理師詹惟中今（27日）在政論節目中，除了幽默表示參與國家大事的老師，應該叫國師，還以紫微斗數命盤來看韓國瑜、蔡英文兩人選情運勢，直指妻子李佳芬就是韓國瑜的貴人，還要韓冰快點跳出來為父助選。

詹惟中在《國民大會2020大白話》以紫微命盤分析韓國瑜2020選情，表示韓國瑜今年走豬年，有天魁在，所以長輩緣非常好，支持他的都是40歲以上民眾，包括屬豬的吳敦義也很支持他；而他流年走夫妻宮，老婆李佳芬是貴人，所以「以訟止謗」是非常好，但態度要謙和帶微笑。

再來，韓國瑜子女宮帶左輔右弼，詹惟中：「韓冰，我們都愛女心切，我們都不希望女兒受傷，但這時候他的小孩是他的貴人，要跳出來。」就算女兒被別人抹黑，年輕的力量也會出來，建議韓冰應快點出來幫父親助選，刻不容緩。

那現任總統蔡英文呢？詹惟中說小英今年氣勢左右逢源人脈好，但部屬宮帶一個陀羅，對小英選情是個很大危機，可能會被下屬連累，這點要特別注意。

(中時電子報)