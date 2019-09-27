勞動部今（27）日發布函釋，允許事業單位可依《勞基法》彈性工時的規定，調整工作日與休息日；如果是比照政府機關辦公日曆表出勤的機構，其部分工時勞工（打工族）可比照全時工作勞工，適用彈性上班、休假規定，避免一機構兩制度的奇特現象。

勞動部勞動條件與就業平等司司長謝倩蒨表示，政府機關通常以「一日換一日」的換班（假）概念調整出勤日，以便形成連假。如今年的4天國慶連假，就是以10月5日周末上班，換到11日周五休假。民間企業如欲比照，依現行規定，就必須採行彈性工時制度。

但若機構內打工族不能一體適用，將形成一公司兩制度；全時工作者彈性換班、放連假，打工族卻剛好相反，10月5日休假、11日要上班；這一來恐將影響內部管理秩序，反而不符合實際需求。

會造成這種現象，是因《勞基法》規定，法定正常工時規定為每日不得逾8小時，每周不得逾40小時；但為了各行各業的實際需要，同法另外定有2周、4周或8周彈性工時的規定。

不過彈性工時制定時的對象是全時工作勞工，可使工時集中運用，減少出勤次數及企業排班困難。而考量到打工族的工時已較少，本身就具有彈性出勤的功能，因此民國103年勞動部曾函釋闡明，部分工時者不得比照全時勞工，不適用《勞基法》彈性工時的規定。

辦法實施後民間企業卻反映，現行規定帶來不便，例如一般員工彈性上班時，工讀生卻放假；員工彈性休假時，工讀生卻要上班，相當不合理。

也因此，勞動部考量勞雇雙方權益及彈性工時規定，允許事業單位如果比照政府機關辦公日曆表出勤，其打工族亦可比照全工時勞工適用彈性休假，下周的國慶連假就可一體適用。

(中時 )