為促進我國農業產業發展與國際間農業交流，農委會推動印尼青農來台農業實習計畫，第1梯次53位印尼青農已於9月22日抵台，並於9月23至27日間在走馬瀨農場接受生活及農業知識等相關銜接訓練。農委會27日也於走馬瀨農場召開記者會，由主委陳吉仲宣布印尼青農來台農業實習計畫正式啟動。

農委會表示，第1梯次實習生由印尼農業部遴選，具高中職畢業學歷，且有1年以上農業經驗，在印尼已完成為期2周的行前訓練，並經印尼官方確認健康狀況良好，具基本中文溝通能力。

農委會已遴選45家符合資格及實習環境條件的農場，媒合印尼實習生，實習期間設定為1年，實習滿1年後，可參加農委會辦理的年度考試，通過考試且有意願繼續實習者，得申請延長1年。

陳吉仲表示，這是兩國政府的合作，不會有勞動力引進的負面問題。來台的印尼青農，不只有薪水，還可以將學得的農業技術帶回印尼，幫助家鄉農民，他們在台灣待一年至兩年後，再回印尼從事農業生產，也能讓台灣和印尼實質外交更緊密，讓兩國農業有更進一步的交流。

農委會一開始鎖定印尼、泰國、越南及菲律賓等4個國家辦理青農來台實習，印尼速度最快，首批結訓53人，明年印尼青農實習名額還會再增加。

這批印尼青農年紀從18到38歲，他們在台灣實習的農場場主也是青農，平均年齡30歲，雙方都是青農，交流溝通應該會更融洽。

而印尼青農來台實習的課程，由農委會安排稻作、雜糧、蔬菜及果樹介紹及栽培概要，並安排聯歡活動共享在地好滋味的文旦柚，希望讓印尼青農透過銜接訓練更加認識台灣農業，體驗我國農村生活文化。

(中時 )