受到東北風影響，北台灣及宜蘭地區出現大雨情況，水利署指出，27日受大雨影響，基隆河上游持續3小時強降雨量達64毫米，因此讓基隆河水位高漲，員山子在27日下午2時55分開始分洪，最大分洪量達每秒59立方公尺，下午5時25分結束分洪，分洪體積量達23.6萬立方公尺，有效降低下游基隆河水位。

第十河川局表示，員山子分洪道分洪期間於今日下午3時20分達最高水位63.7公尺，將基隆河每秒219立方公尺流量中的27％分流至東海；最大分洪量達每秒59立方公尺，為設計分洪量每秒1,310立方公尺的4.5％。總計分洪時間達2.5小時，分洪體積達23.6萬立方公尺，為今年度第2次分洪，自93年應急分洪以來第50次分洪。

第十河川局進一步說明，基隆河上游200年重現期流量達每秒1,620立方公尺，員山子分洪道能將其中81％（每秒1,310立方公尺）洪水直接由隧道導引入海，有效降低下游瑞芳、七堵及汐止等地區河川水位，減免水患威脅及損失。

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