「第54屆廣播金鐘獎」頒獎典禮明晚將在國父紀念館登場，首次主持大型典禮的李千那，身兼典禮開場表演，將扭腰擺臀、載歌載舞〈Jajambo〉性感揭幕；她今彩排邀媒體探班，透露之前僅練習約6小時就上台彩排：「第一次驗收成果，老師就說我是被歌手擔誤的舞者，好開心。」笑喊之後發片可以挑戰唱跳歌手路線。

為了本屆典禮，李千那近一個月吃不好、每天僅睡4小時，壓力大到狂瘦3公斤僅剩46公斤，她說：「我比較害怕要唱又要跳，希望唱得好外，舞蹈動作也能到位，而且正式演出還要踩6公分高跟鞋，很緊張！」李爸之前得知女兒接下主持棒，曾擔心她無法勝任，明晚即將驗收成果，李爸不忘交待她「平常心」。

本屆典禮安排三段表演，除了李千那載歌載舞「持續相信_空中的魔力」，第二段由黃子佼領軍，與「外國兵團」杜力、吳子龍、畢諾煦合作「廣播Live & Life」，第三段節目則由「歐開合唱團」及「藍色警報」兩組阿卡貝拉團體，與「愛樂青年合唱團」共同演繹。

李千那今晚為廣播金鐘演出賣力彩排。（三立電視提供）

李千那今晚為廣播金鐘演出賣力彩排。（三立電視提供）

(中時 )