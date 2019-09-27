亞洲旅遊及休閒獎勵計畫「亞洲萬里通」邁入20周年，宣布與在台正擴大投資的KLOOK（客路）合作，攜手6大旅遊平台，串起旅遊「集哩」供應鏈，會員們從國內外特色旅宿、訂行程到奢華旅程都可獲得哩程數，讓旅遊消費更具誘因。

許多人對於里程數的概念還停留在搭飛機才能累計，其實亞洲萬里通的會員不僅能藉飛機航程累積哩數，也可在金融、零售、餐飲甚至健身活動等日常消費來賺取，累積的哩數能兌換包含飯店、體驗行程、租車、機票或演唱會門票等，據統計，亞洲萬里通在台5年多來，會員透過「非航空」管道賺取里數之交易筆次逐年攀升來至近6成的成績。

在著重台灣市場在地化發展下，亞洲萬里通4月才與台灣大車隊跨界結盟，讓搭車也可獲取哩數，並創下單月平均超過3萬筆的搭車集哩交易，讓集哩更貼近台灣人日常生活中。餐飲合作領域也陸續擴大，目前在台擁逾百間合作餐廳。

據聯合信用卡處理中心針對2017年至2018上半年全台刷卡「食力」盤點，全台飲食刷卡量前3名分別為台北市、新北市與台中市，其中單筆餐飲刷卡消費金額，又以台中市南屯區與西區為最高，平均約台幣2400元，因此亞洲萬里通今年更進軍美食1級戰區的台中，讓會員無論在北台灣或台中，皆可在吃喝玩樂中累積哩程、兌換獎勵。

資深哩程玩家James說：「從過去玩點數、玩現金回饋，至今天的哩程獎勵，建議喜歡旅遊的民眾可採用哩程作為生活中主要的獎勵計畫。平日小金額現金回饋過度分散或許無感，不如將家庭或個人開銷，集中消費於哩程信用卡，年消費20萬台幣就有機會賺進1萬『亞洲萬里通』哩數，等同單趟日韓經濟艙機票。」

他也提醒，若掌握國泰世華亞洲萬里通聯名卡、台新國泰航空聯名卡加碼回饋，國內最低15元1里，國外最低甚至5元1哩，而平日可搭配「亞洲萬里通」的零售、餐飲、旅遊等夥伴消費，並把握「亞洲萬里通」每月促銷活動，1年要賺到2萬哩數、兌換日韓東南亞經濟艙來回機票不是遙不可及的夢。

(中時 )