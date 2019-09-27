蔡賴配？ 蔡英文競辦：適當的時機 推出競選組合 21:092019/09/27 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡賴配 蔡英文競辦：適當的時機，推出競選組合。照片：本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對前行政院長賴清德為2020大選將赴美造勢，蔡賴配有譜；蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，對於蔡總統的副手人選部分，阮昭雄重申，誠如蔡總統多次對外表示，她與賴前院長溝通沒有問題，對民進黨團結有信心，也會在適當的時機，推出競選組合，團結一致贏得2020大選。 阮昭雄指出，從過去到現在，民進黨都有重要幹部或黨公職前往海外，與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃當中，確定後再整體說明。 (中時 ) #阮昭雄 #2020大選 #民進黨 #蔡賴配 也許您會感興趣 推薦閱讀 下架民進黨「兩頭落空」外交 04:102019/09/23 論壇廣場 小英酸當年教育部 可不是民進黨的 04:102019/09/23 政治要聞 柯主席坦言 突圍藍綠有難度 04:102019/09/23 政治要聞 大號吳音寧們 04:102019/09/24 時論廣場 呂秀蓮：民進黨像當年國民黨 為何要姑息？ 12:192019/09/25 政治 民進黨全代會將通過「社會同行世代共贏」決議文 17:192019/09/25 政治 台灣政情 呂參選2020拚連署－違反公平正義 綠現在像國民黨 04:092019/09/26 話題觀察 破壞台灣團結的元凶 04:102019/09/26 時論廣場 國台辦批民進黨介入港事 林飛帆否認 12:162019/09/26 政治 曾永權主持韓2020澎湖縣競選會報 15:452019/09/26 政治 政治熱門新聞 驚人發展！陳明文高鐵丟300萬超懸疑 綑錢方式特殊 - 政治 高鐵300萬神祕男第一時間想領走 他：陳明文完了？ - 政治 抓到了！黃捷又翻白眼 爆韓國瑜施政報告... - 政治 韓國瑜決定公開氣爆機密 網：大號吳音寧慘了！ - 政治 東大生找到蔡論文證據？ 彭文正查詢後發現... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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