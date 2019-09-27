針對前行政院長賴清德為2020大選將赴美造勢，蔡賴配有譜；蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，對於蔡總統的副手人選部分，阮昭雄重申，誠如蔡總統多次對外表示，她與賴前院長溝通沒有問題，對民進黨團結有信心，也會在適當的時機，推出競選組合，團結一致贏得2020大選。

阮昭雄指出，從過去到現在，民進黨都有重要幹部或黨公職前往海外，與僑界互動交流，分享台灣政治局勢的經驗，相關的行程都還在聯繫規劃當中，確定後再整體說明。

(中時 )