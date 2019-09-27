繼25日在西班牙布達佩斯舉行世界首映，由李安執導、威爾史密斯主演的電影《雙子殺手》再發導演特輯。李安以《雙子殺手》回望自己的前半生以及從影的第30個年頭，65歲的他直言到了不得不面對身體各方面衰退的階段，感嘆：「一個導演要長壽其實挺難的！」

他說：「我自己也算是少年子弟江湖老了，現在很多東西包括記憶力都在衰退。」外界以為拍電影只要靠構想，其實需要高度的精力與專注力，眼睛要尖、耳朵要靈這都是體力。李安談到電影中的數位人是如何精細的製作出來：「他的骨架、每一個肌肉、三層皮、每一個汗毛通通做出來，還有情緒怎麼牽動哪一條神經，一個鏡頭我們做了一年多，每一個都要賺取觀眾的信任。」

他認為《雙子殺手》反映的正是他現階段心境，「從一個年輕的男孩去反映一個中年甚至是老年的心境，我覺得也是對於人生的檢討。」他特別想探討「青春」是怎麼樣的，雖然以前的電影也有觸及時光或青春，但這次令他感觸的是純真的喪失。李安砥礪自己的是永保初心：「我覺得對拍電影我還是一個滿貪心的人，然後還有很多的好奇心。我還拍得動的時候，最高目標就是搞一個純搞笑的電影。」電影10月25日在台上映。

(中時 )