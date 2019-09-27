綠營議員在議會滑手機，遭民眾錄影PO網。(圖/擷自網路)

高雄市議會開議，民進黨議員個個躍躍欲試要質詢韓國瑜，昨天藍綠因此爆發激烈衝突，但今天韓國瑜做施政報告約一個小時，綠營議員全都在滑手機，遭民眾錄影PO網。尤其是民進黨市議員高閔琳被特別關注，指她「全程頭都沒有抬起來過，這種議員會關心市政才有鬼。」

高閔琳昨日與國民黨市議員陳美雅爭論不休，最後演變成動手互打，藍綠陣營互相譴責暴力。其中，高閔琳發出聲明：「高雄議會民主倒退，流氓當道！」，並貼出影片要證明並非自己先動手。陳美雅反應指出，她在議會，一直被民進黨某位女性言詞辱罵，她只是碰了對方一下，卻反而被她襲胸，「這個社會沒有公義、沒有真理嗎？」

針對昨日藍綠衝突，民眾特別準備手機緊盯議員在議會動態，果真發現在韓國瑜做施政報告，綠營議員忙著滑手機，根本不重視施政報告內容。反而，借質詢時間處處挑剔、抹黑韓國瑜，不發生衝突很難。所以，挺韓民眾自備手機錄影，督察議員在議會真正作為。

(中時電子報)