巨人隊的傳奇球星阿部慎之助將於本季引退，他曾拿過4屆捕手金手套，球團也在27日的引退賽中，安排他擔任第四棒並擔任捕手，這也是他睽違4年再度先發蹲捕。此戰他不僅重現2012年日本一「巴頭」澤村拓也的經典畫面，更在比賽中敲出生涯第406號全壘打，讓東京巨蛋暴動。

27日巨人與橫濱DeNA之戰，是巨人本季最後一場比賽，同時也是阿部慎之助的引退戰。他隨著年紀增長已鮮少蹲捕，不過在這場比賽中，阿部慎之助繼2015年6月6日再度先發擔任捕手，並與好搭檔洋投馬席森(Scott Mathieson)順利守下第1局。

而巨人在第2局則派出他中央大學的學弟澤村拓一上場，兩人在2012年巨人與火腿的日本一大戰中，因為澤村恍神又看錯暗號，因此阿部喊了一次暫停對他「巴頭」，成為當時的經典畫面。這次兩人在重要比賽中又成為投捕搭檔，阿部慎之助上前後舉起手作勢又要「巴」下去，結果最後兩人握手感謝彼此，讓巨人球迷會心一笑，隨後阿部慎之助轉守一壘。

阿部慎之助本場比賽3打僅敲出1支安打，就是一發全壘打，4局上半在隊友坂本勇人開轟後，阿部慎之助在巨人1比2落後的情況下，從橫濱19歲投手中川虎大手中敲出右外野方向追平轟，是他生涯第406號全壘打，球一過牆東京巨蛋所有球迷立刻爆出轟動全場的歡呼聲。

阿部慎之助最後於第8局退場，並接受滿場球迷祝賀，而陽岱鋼則是在8局下半代打，可惜敲出滾地球出局。最後巨人以6比4擊敗橫濱，阿部慎之助在引退戰中敲出全壘打，滿足所有球迷，也替自己的生涯畫下完美句點。

阿部慎之助作勢要「巴頭」學第澤村拓一。（截自巨人官方推特／鄧心瑜傳真）

最後阿部慎之助與澤村拓一握手互道感謝。（截自巨人官方推特／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)