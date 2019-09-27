德國詩人沃爾夫．比爾曼受台北詩歌節邀請來台，在自傳《唱跨柏林圍牆的傳奇詩人》的新書分享會上，分享他有兩雙「詩人之眼」，用天真的眼光看世界。（鄧博仁攝）

音樂和詩歌可說是許多抗爭活動凝聚眾人不可或缺的要素。在柏林圍牆倒塌之際，就有一位東德詩人沃爾夫．比爾曼的詩歌，在圍牆兩邊被傳唱，成為反抗極權的象徵。談到詩，比爾曼生動表示自己有兩雙「詩人之眼」，一雙眼6歲半，另一雙眼則是120歲，「一個人如果有年輕和年老的兩雙眼睛，才能寫出這樣的詩。」

比爾曼近日受台北詩歌節邀請來台，在自傳《唱跨柏林圍牆的傳奇詩人》的新書分享會上，他俏皮的向讀者透露他年僅「6歲半」，「1943年英國人大規模轟炸德國漢堡，4萬人在一夜之間死亡，我的母親艾瑪拖著我躲進下水道，死裡逃生，但我生命的時鐘就在那一刻停下來了。自此我用6歲半孩子的天真眼光看世界，因為天真，才會有這樣的力量。」

經歷德國分裂又統一，82歲的比爾曼一生猶如一部德國近代史。他生於西德的猶太人家庭，父親死於奧斯維辛集中營，母親假裝自己只是無知的工人婦女，將他養大。由於反對納粹，相信共產主義，母親將他送到東德求學，「她告訴我：你要建設共產主義、拯救全人類。你要去拯救你的父親。」

然而這個「紅二代」比爾曼，卻在詩歌音樂展現天賦，成為詩人，詠唱自由之聲。他表示，當時天真的相信共產不必專制，可以在人世間建立一個公平的天堂，因此大力批判頑固不化的東德政府，卻因此被軟禁了11年。1976年，他終於得到允許，到西德科隆演唱，在7千人面前痛快唱了4小時，沒想到唱完卻得知自己被放逐，再也無法回到東德，成為「在德國流亡的德國詩人」。

比爾曼表示，他到46歲那年才終於想清楚，「最壞的民主也比最好的獨裁優越。」他更在詩中寫：「自由女士不會去親吻鐵絲網先生！」他說：「在動盪的時候、大風大浪的時候，不改變是不對的，但這個改變不是出賣自己。德文有一個說法：『能改變自己的人，才是真正對自己忠誠。』」

比爾曼在自傳中表示：「我要當一個好的、忠實的背叛者，我不再在人間尋覓天堂。我寧可跟世界對抗，爭取愛情。活潑地生活，有理由地產生疑惑，有理由地懷著希望。」

(中時 )