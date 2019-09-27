「台中發電廠新建燃氣機組案」，環保署將於10月1日召開專案小組第4次初審會議，台中市政府今（27）日舉行記者會，針對台中發電廠規劃新增2部燃氣機組案，強力表達減煤4成及汰舊換新的訴求。

環保署表示，開發案內容包含於台中電廠內新設2部燃氣複循環機組（總裝置容量200至260萬瓩），以及於台中港工業專區（Ⅲ）北側興建液化天然氣接收站（含5座16~18萬公秉之地上型儲槽等）。台灣公司規劃，民國114年2部燃氣機組開始發電運轉後，會將4部燃煤機組轉為備用。歡迎各界屆時與會表達意見，供專案小組審查參考。

環保署亦於9月26日修正發布《固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》，納入許可證全國一致性審查原則，明定許可證應納入經《環境影響評估法》審查通過書件所載內容及審查結論，屆時將要求台電依規定將環評審查結論事項納入許可證中。

環保署說，中市近年來空氣品質已逐步改善，空氣品質指標（AQI）大於100的比率，107年為16.0％，較104年的24.2％減少約8.2％。細懸浮微粒（PM2.5）紅色警示站日數，也從民國104年的72次降至107年的4次，改善幅度達94％。依手動監測站統計，民國107年PM2.5年平均濃度為19.1微克／立方公尺，較民國104年減少約22％。

環保署強調，改善工作絕不會停止，已於民國103年12月1日修正發布《電力設施空氣污染物排放標準》，加嚴火力發電廠各項空氣汙染物排放標準，與國際嚴格管制規範相當。

同時環保署亦與經濟部合作推動國營事業空氣汙染減量工作，將火力電廠燃煤發電機組納入減量推動對象。以台中電廠為例，統計台中電廠空氣污染物排放情形，已由民國105年3萬8千餘公噸，降至民國107年2萬9千餘公噸，減量比率達23％，且仍持續進行改善作業。

(中時 )