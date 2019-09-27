台北圓山大飯店創立至今已逾一甲子，是全台最唯一並最具代表性的東方宮殿式建築飯店，其14層宮殿大樓是在1973年的10月10日國慶日落成，今年國慶日檔期，飯店便以「永遠的第一夫人」、圓山大飯店創辦人蔣宋美齡與前總統蔣經國當年愛吃的料理作為主題，推出「元首套餐」及「夫人套餐」，讓饕客在歡度國慶之時也品嘗富故事性的美味佳餚，10月1起至10月13日止，每套優惠價1010元。

蔣宋美齡接受的是西方教育，所以習慣西式料理，而且以高纖、高蛋白、輕量、輕食為主，包括高纎果汁、蔬菜條優格、杏仁茶、高纖土司、水果，偶爾點一份牛排，最後來上一杯無咖啡因的咖啡。圓山以當時為夫人準備的套餐為基礎概念，延伸設計出「夫人套餐」，夫人習慣食用的蔬菜條加優格，主廚便以季節鮮蔬佐優格醬調製出口味清爽、滑順的開胃菜，接著端上法式洋蔥湯暖暖胃，經典主餐則是香烤美國菲力牛排，搭配主廚特調紅酒醬汁，大幅提升牛排口感及美味度。

套餐中的杏仁茶溫順潤喉，主廚精心調整，以新鮮木瓜盛裝杏仁茶，並隔水蒸，搭以油條沾著吃的古早味吃法，不但養顏美容，也結合台灣料理特色，很有食趣；餐後甜點則是蔣宋美齡最喜愛的御饌點心，鬆軟彈牙、甜而不膩的「圓山紅豆鬆糕」，搭配低咖啡因咖啡，完成經典的「夫人套餐」。

前總統蔣經國先生生性節儉，推行「梅花餐」，不鋪張、不浪費，飲食風格簡約質樸，主廚所呈現的「元首套餐」以他特別喜歡的料理呈現。開胃拼盤以鎮江肴肉、冬菇烤麩及寧式燻魚作為開場，接著搭配「四色燒賣」、「四禧肉」、重工夫的名菜「口袋豆腐」，以及蔣經國夫婦最愛的料理「元首雞麵」。

(中時 )