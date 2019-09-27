新光三越台中店第下二樓全新改裝開幕，其中西螺麻糬大王冰上冰是五十年西螺祖傳老店，日銷4000盒知名人氣團購、排隊美食，也首度進駐百貨！（馮惠宜攝）

新光三越台中店第下二樓全新改裝開幕，超市美麗大變身，引進多樣的店中店，其中也包括現點現切溫體牛肉火鍋。（馮惠宜攝）

蝦毀，到超市吃溫體牛肉片，還能試飲名酒…，歷時一個多月，全台百貨店王新光三越二樓美食樓層改裝重新開幕，不但美麗超市導入全台各地履歷商品、市場名攤熟食，並打造精品級的伴手禮特區，以及多家排隊餐飲名店，號稱美出新高度。

美食聚客已成為百貨必爭之地，新光三越台中店業績蟬連多年全台單店第一名，其樓層改裝引領業界潮流，這次以美食、超市、伴手禮為主力的地下二樓19年來首度大改裝，一口氣導入65家特色名店，包括蟬聯兩年米其林必比登推薦的雙月食品社推出方便即時養生雞湯料理、號稱巧克力界的法拉利-AMEDEI、50年祖傳老店西螺麻糬大王冰上冰，金馬獎連續4年指定甜點-起司公爵、豪門指名度最高喜餅：采采食茶等名店。

而餐飲部分則引進超高CP值的鉄火牛排、60年歷史新加坡醬油雞飯始祖-海記醬油雞飯，以及日銷600碗的功夫銷魂麵。

尤其超市美麗大變身，嚴選市場美食名攤與在地巷弄美食，現場有從牧場到餐桌的產地鮮送涮牛肉，更有百貨首度推出恆溫專業酒窖，以及單杯試飲的世界頂級葡萄酒。

(中時 )