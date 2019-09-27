全國國小學童潔牙比賽27日在桃園巨蛋體育館登場。(蔡依珍攝)

全國國小潔牙觀摩賽27日在桃園巨蛋體育館登場，近500學童同場較勁，先吃鳳梨酥後刷牙，再由專業牙醫師檢測誰的牙齒最乾淨，桃園市長鄭文燦表示，牙齒保健從小做起、終身受惠，笑言：「牙醫師少賺一點錢沒關係！」

「2019年全國國小學童潔牙比賽」有來自全國各縣市46校參賽隊伍、496名選手同場較勁，更有蒙古的潔牙小選手遠道而來觀摩，創下歷年最多參賽人數紀錄。中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源表示，國小學童正值乳牙恆牙混合期，是牙齒順利發育至整齊美觀的最重要階段，正確潔牙習慣的培養在這個時期甚為重要，期望藉著全國國小學童潔牙比賽，鼓勵學童養成良好潔牙習慣。

連續6年榮獲桃園市內初賽冠軍的東安國小，代表桃園參加全國國小學童潔牙比賽，校長黃木姻說，參賽的小選手們每天利用早自習及午休時間練習正確的刷牙技巧及牙線使用，並在護理師的帶領下認真研讀口腔保健知識，透過賽前的集訓，小選手們不僅為自己贏得一口潔白健康的好牙，同時也將保健的知識和習慣影響給周遭的同學和家人。

鄭文燦說，小時候換牙痛得不得了是很多人的共同記憶，從小保護自己的牙齒，花在健保的錢會降低，他提到，口腔衛生教育一直是桃園健康促進學校發展重點，4年來國中小學童齲齒率由104學年度的46.48％、下降至107學年度的44.2％，希望藉由潔牙觀摩競賽的方式，有效推廣學童餐後潔牙及正確刷牙方法，落實日常齲齒防治工作，提升學童健康及衛生素養。

(中時 )