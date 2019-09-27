希臘海岸巡防隊表示，一艘移民船今天在愛情海翻覆，救難人員尋找4名失蹤者時，共找到7具遺體，包括1名嬰兒和1名幼童。

這起翻船意外發生在介於希臘奇俄斯島（Chios）和土耳其海岸之間的小島伊努塞斯島（Oinousses）附近。希臘海巡隊表示，有4名兒童、5名男性和3名女性獲救，截至目前尚無法得知這些人的國籍。

搜救團隊起初找到1名嬰兒和1名4歲兒童的遺體，隨後生還者告訴當局，船上還有4人失蹤，救難人員於是再找到另外3名兒童和2名女性的遺體。

一名希臘海巡隊發言人告訴法新社：「這5具遺體將運送到奇俄斯島，以確認是否是生還者所說的失蹤者。」

近年來有數百名移民和難民在搭乘超載小船試圖橫渡愛琴海的途中喪命。根據國際移民組織（IOM）統計，今年來累積死亡人數已超過50位。

希臘目前共收容約7萬名難民和移民，大多是2015年起逃離祖國的敘利亞難民，穿越鄰國土耳其前來希臘。

按照土耳其2016年和歐洲聯盟（EU）達成的協議，安卡拉已做出更大努力，限制從土耳其海岸前往最近5座希臘島嶼的移民人數。但近幾個月抵達這些小島的移民卻穩定增加。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）本週表示，近幾日已有約3000位移民從土耳其抵達境內，導致希臘各島上原已嚴重過度擁擠的收容設施承受更大壓力。

(中央社)