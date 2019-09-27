鴻海創辦人郭台銘自從宣布退出2020大選後，將一切回應交給辦公室發言人蔡沁瑜處理，自己則徹底消失在鏡頭前，也讓韓郭心結難解，各自的粉絲更是吵翻天。近日郭台銘的「老虎軍團」更是辦了「十大黑郭立委」投票，揚言下架這些立委，為郭董爭一口氣。目前得票數第一的，則是幫韓國瑜擬定5點聲明的孫大千。

臉書《郭台銘粉絲老虎軍團》昨(26日)PO文表示，不論藍綠，只要黑郭、辱郭的參選人一律拒投，痛批國民黨一手要錢，一手惡意攻擊，並舉辦投票，要郭粉選出「前十黑郭立委」，發起抵制活動。

其中第一名是已經獲得1107票、幫韓國瑜擬定5點聲明的北市立委參選人孫大千，沈智慧、陳學聖與許淑華也都在前5名，其中陳宜民則是因為一句「沒兌現承諾，郭董會被車撞死」，遭郭粉猛灌票；其他如王鴻薇、柯志恩、黃昭順、陳麗娜與賴士葆也都入選名單。更有郭粉開口點名新北市議員葉元之，要求把葉也加入選項。

藍營整合遙遙無期，在郭董退黨、郭粉不願配合的情形下，恐怕選情只會越來越艱難。

(中時電子報)