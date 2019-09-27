「日本台灣交流協會」台北事務所代表沼田幹夫即將離任，外交部長吳釗燮今晚頒贈「特種外交獎章」，以表彰沼田幹夫駐台期間對促進台日關係的卓著貢獻，有趣的是，獎章上竟稱呼沼田幹夫為「我最敬愛的大哥哥」。

吳釗燮頒贈的獎章上寫著：「謝謝沼田幹夫大使，我最敬愛的大哥哥，在台灣的完美服務。」

沼田幹夫自2014年7月起擔任「日本台灣交流協會」台北事務所代表以來已逾5年，是2000年以來日本駐台代表任期最長的一位，任內積極推動提升台日兩國實質友好合作關係，備受我國各界歡迎與肯定。

吳釗燮致詞時表示，沼田代表長期為台日關係作出積極的努力與貢獻，具體成果包括：促成「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」、台日在經貿、投資、關稅、中小企業、教育、漁業、災防、海上救助以及第三地市場等領域簽署了20項重要合作協定。尤其近來日方多次表達對台灣參與ICAO、WHA等國際組織的支持，本年更促成日本正式共同主辦台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），並將在今年9月27日首度移師到帛琉舉辦「南島語言復振國際論壇」，成為台美日在國際及區域議題上攜手合作的成功典範，相信未來會有更多理念相近國家加入GCTF的合作架構。

吳釗燮強調，面對中國霸凌式的打壓，台灣從不畏縮妥協，也不覺得孤單，特別感謝沼田代表在台灣需要幫助的時候，第一時間挺身而出，包括在臉書公開發表友我聲明，協助我國鞏固邦交，以及聲援我國參與世界衛生組織、聯合國及國際民航組織的訴求。吳部長再度感謝及肯定沼田代表對台日友好的付出與貢獻，也期待這股正面力量可以延續下去，讓台日關係不斷深化、蓬勃發展。

沼田代表致詞時表示，感謝吳部長與台灣各界友人長期以來的支持與協助。沼田代表與「台灣日本關係協會」會長邱義仁為同年生，關係猶如兄弟，共同為提升台日關係打拚，而如今已屆傳承、接棒的時刻。沼田代表勉勵「日本台灣交流協會」同仁薪火相傳，延續台日友好精神。沼田代表並表示，今後在日本也將繼續協助促進台日友好關係持續發展，友誼長存。

(中時 )