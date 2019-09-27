同樣都是「民代助理」，中央級立委助理編有職災準備金，但北市議員助理卻無此待遇，台北市議員李慶元、林國成等人27日對此鳴不平，要求比照中央編列職災準備金。但據了解，北市議會今年度編列職災準備金預算，但恐與《民代支給條例》函釋牴觸，若被認定違法可能遭行政院認定無效。

去年李慶元提案要求比照立委助理編列職災準備金，由於議會疑未編列，李慶元昨日在勞動局工作報告中大為光火，甚至撂話指稱議會、議員都違法，勞動局應要裁罰。

據指出，立委助理適用《立法院組織法》第32條，可由立法院編列加班費、職災準備金；縣市議員助理則適用《民代支給條例》，議員助理則需由議員自行支應。

李慶元認為，編加班費固然重要，但只要不讓助理加班、給予補休即可解決問題，但未編列職災準備金，對議員來說卻是不可承受之重。

他質疑，如果年輕助理發生職災，依法雇主必須負擔職災準備金，但議員並非營利事業，「難道是鼓勵議員A助理費？還是要想辦法去外面發大財？」

與會的市議員林國成、王浩也贊成編列議員助理職災準備金，對此勞動局長賴香伶表示，將持續收集法理依據，提供議會參酌。

對此台北市議會祕書長洪樹林解釋，本會期有編列議員助理加班費及職災準備金，但科目為勞基法相關費用，共編列3000萬元，應是名目不同才被認為沒編。惟該筆預算科目因與民代支給條例內容抵觸，恐被中央認定違法。

(中時 )