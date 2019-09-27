2019台南文學季今起正式登場，邀請連俞涵擔任年度文學大使。(曹婷婷攝)

讓文學更親近民眾，2019台南文學季今起正式登場，本屆主題以「南風帶鹹－土地文學味」為主軸，為傳達文學跨界想法，今年邀請從文學作家跨界戲劇且表現不俗的連俞涵擔任年度文學大使；另也復刻鹽分地帶文藝營精神，培育更多文學種子，舉辦「台南文學營」。

台南市文化局2015年首辦台南文學季，獲得廣大回響，2016年「南方想像」、2017年「重拾記憶」及2018年「時間軸‧走」不同年度主題，本屆「南風帶鹹」從地景、歷史及人文逐步帶領民眾進入文字饗宴。今年台南文學季策畫一系列「台南文學營」、「台南文學沙龍」、「文學跨界講座」、「文學小旅行」、「校園講座」等一連串精采活動。

台南市長黃偉哲表示，台南從1979年發展「鹽分地帶文學」，今年正好創立40周年，台南文學季至今也已5年，台南無庸置疑是一座相當具有文化底蘊的城市，擁有許多文壇和藝術界的前輩，以及身懷絕技的老匠師，他們的創作在台南留下了許多不同面向文學養分，滋養下一代繼續流傳。

黃偉哲期望台南文學季有朝一日成為世界知名「台南文學季」，讓世人知道在台灣最古老的城市，有各種豐富文化素材，台南市政府正朝著成為「世界文學之都」認證路上前進。

值得一提的是，今年是鹽分地帶文藝營創立40周年，今年特別延續鹽分地帶精神舉辦「台南文學營」，以「鹽分之嗣‧拾穗文學」為年度主題，邀鹽分地帶雙月刊總編輯路寒袖擔任營主任兼召集人，分享更多台南及台灣文學之美。

文化局指出，今年度活動由文學大使連俞涵打頭陣，分享戲劇與文學相輔相成。百年傳承的南管樂團振聲社，則將在廟埕前奏起詩與音樂的篇章。《俗女養成記》原著作家江鵝，也將分享生命故事的理直氣壯；顏艾琳將以詩篇為引，搭配東山冠軍咖啡，調配一場文學與咖啡的午後時光，召喚市民讀者的共同情感記憶。

除了靜態講座，今年文學季更邀請大家實際走進歷史現場，看見日據時期鹽分地帶作家吳新榮的生活日常，並跟著鄉土文學中占有一席之地的散文作家阿盛，一同走踏他在新營民權路上的文學歷程。並邀請報導文學獎得主蔡文杰規畫西南史前文化考古活動，黃正雄將帶領民眾實際走讀菁寮老街，重返《俗女養成記》戲劇拍攝現場，感受台南在地人情味。

(中時 )